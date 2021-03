Un hombre gastó 150 000 dólares parea regresar con su exnovia

En China, un hombre de 30 años con el nombre de Xu gastó todos sus ahorros que ascendían a 150.000 con el objetivo de recuperar el amor de su exnovia con quien terminó la relación el año pasado.

Tal como relata el portal RT, Xu, luego de romper con su novia regresó a su ciudad natal, Hetou, donde se propuso remodelar un islote de entre 20 y 30 metros cuadrados para reconquistar el amor de su exnovia.

Ante eso, "contrató a un grupo de trabajadores que tardaron más de un mes en completar el proyecto: construyeron un puente de arco que conducía a la isla, plantaron un gran melocotonero e instalaron un columpio en el centro", indicó.

