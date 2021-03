Críticas y polémica por la nueva canción de Dayanara Peralta que usa el símbolo de lucha contra la violencia a la mujer

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta estrenó su nueva canción "El Desquite" donde el estribillo hace mención al símbolo de lucha contra la violencia a la mujer. "Y la culpa no era mía si me gustaba lo que el me hacía", dice la letra de la canción.

Esta letra ha causado polémica y críticas a la cantante por tener el mismo ritmo de la canción "Un violador en tu camino" que se convirtió en símbolo de la lucha feminista. En Twitter y Facebook, varias organizaciones reaccionaron en contra de la canción. "Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional ya es cosa del pasado".

Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional "ya es cosa del pasado". 😤@dayanaramusica, #AmigaDateCuenta y sino -en palabras de Yesenia Zamudio, madre de una mujer víctima de feminicidio en México- 'no nos estorbes'.🔥@guayaqueer pic.twitter.com/doDLy6skL5 — FundaciónMujer&Mujer (@mujerymujerEC) March 5, 2021

Por su parte, el esposo y manager de Dayanara, Jonathan Estrada, reaccionó en su cuenta de Twitter defendiendo a su pareja y solicitó a movimientos feministas que en lugar de atacar "se unan y se acepten con aciertos y defectos".

Si siguen insultándose, atacándose entre mujeres, utilizando la bandera del feminismo para hacerlo. Mmm creo que van en dirección contraria. Se están dividiendo chicas, deberían de unirse y aceptarse con aciertos y con defectos. — Jonathan Estrada (@jonathanpeb) March 6, 2021

La palabra Dayanara se convirtió en tendencia en Twitter, donde decenas de usuarios han criticado y también están a favor de la canción de la artista ecuatoriana. Unos mencionan que es "una burla" y que es "demasiado irrespetuosa", debido a que es un tema que fue colocado como símbolo en la lucha feminista a nivel de Latinoamérica.

Dayanara usando “y la culpa no era mia ni donde estaba ni como vestia” en su canción es lo más tone deaf que he visto en mi vida, hay que ser legitimamente estupido o legítimamente despreciable — Leonidaszs (@leonidazsz) March 5, 2021

Dayanara está demasiado mal, en qué cabeza se le ocurre usar el ritmo de un violador en tu camino para su cancioncita de la infidelidad? Demasiado irrespetuosa, no sé si su producción no tiene tampoco el cerebro que le faltó aquí pero, qué decepción, valió la verdad — Ellie | 51% 🍑 (@little_ellie_tw) March 5, 2021

#DayanaraPeralta con su nueva canción es una burla a la canción feminista de #Lastesis

Luego anda diciendo que le dicen copia por esto y por lo otro, al menos respeto para una canción que visibiliza violencia contra mujeres. — Yamel Cedeno (@CedenoYamel) March 5, 2021

Otros en cambio, mencionan que la canción "no tiene nada de malo" y que "peores letras" bailan y cantan de otros artistas de reggaetón.

Las que critican la nueva canción de Dayanara son las mismas que bailan y cantan a todo pulmón Bichota de Karol G. A mí particularmente ese género no me agrada y por ende no suelo escucharlo. Es así de fácil, no le gusta, no la escuche y ya!🤷🏻‍♀️ — Pamela✨ (@pamherdoiza) March 6, 2021

Aquí arman polémica hasta por respirar. Escuché la canción de Dayanara y no es nada del otro mundo. Pero aaaah seguramente cantan Bichota, la Jeepeta o las canciones de Bad Bunny que son feísimas y denigran a la mujer. — Soledad Patiño (@solepatinoa) March 6, 2021

Por su parte, Dayanara Peralta no se ha pronunciado sobre la polémica. En su cuenta de Instagram indicó que su canción es tendencia número uno en Ecuador.

