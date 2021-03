Dayanara Peralta retó a Gaby Díaz y Dora West a bailar su nuevo promocional y este fue el resultado

Después del éxito de “Adictivo”,y contraer nupcias con su prometido Jonathan Estrada, Dayanara Peralta volvió a la palestra musical para el lanzamiento de “El Desquite”. Como todos los actuales lanzamientos, la cantante ecuatoriana preparó su challenge para TikTok y las presentadoras de “En Contacto”, Gaby Díaz y Dora West, no pasaron por alto la coreografía.

“SOMOS TENDENCIA #1 en YOUTUBE 💣💣💥💥🤘🤘😭😭🙏🏽🙏🏽🔔🔔 Gracias por tantoooo disfrute a esta canción que admito es una de mis favoritas !! Gracias a todo mi equipo @estradaproducciones La letra brutal que hicimos con dos genios @cesarfrankomusic y @jonathanpeb Una producción impecable en manos de mi querido @blastyoficial y @juansepiana se pasaron!!”, escribió Dayanara junto al clip en el que baila su hit con las chicas de Ecuavisa.

Pero Gaby y Dora no fueron las únicas en ensayar el nuevo baile de Dayanara. Antes de ingresar a los estudios del canal de televisión, la artista hizo lo propio con Evelyn Calderón y Leonardo Quezada. Desde el perfil del programa “En Contacto”, se ve a las tres estrellas juntas practicando los pasos de “El Desquite” para grabar un TikTok con la cantante.

Dayanara Peralta comenzó un 2021 lleno de éxitos

Para finales de enero de este 2021 el tema “Adictivo” convirtió a Dayanara Peralta en una de las estrellas del Hot Ranking del canal musical HTV, por lo que la cantante no pudo contener sus lágrimas de emoción mientras hacía un live en Instagram, sosteniendo su expresión de sorpresa con sus manos frente a la cara.

En el momento del anuncio, Dayanara estaba frente a la cámara en un “en vivo”, cuando su esposo Jonathan Estrada le dijo sobre su éxito. “AMO ESTE PAÍS 🇪🇨🙏🏽 Muchos me dicen Dayanara tienes que irte afuera para que pegues y te escuchen a nivel internacional pero yo me he propuesto luchar desde aquí desde mi trinchera con los míos con mi gente! Ustedes los que hoy les pido apoyo y jamás me dejan sola! Nos unimos tanto carajo este es mi país esta es mi gente! Un país pequeño pero de corazones enormes que apoyamos lo nuestro, esto significa mucho para mí y no sé si sepan cuánto. Simplemente GRACIAS! #EcuadorEnLaCasa seguimos soñando y trabajando día con noche hasta lograrlo”, se lee junto al video.

Descubre más de este tema

Los dulces votos de boda de Dayanara Peralta y Jonathan Estrada La pareja se casó en secreto el 30 de enero y ya algunos videos en las redes sociales dejan ver los detalles

Dayanara Peralta estrena nuevo video con un concurso para sus seguidores; el ganador irá a comer pizza con ella "¡No saben lo que significa haber podido lanzar esta canción fueron meses jodidos en mi vida pero aquí estoy dura y fuerte!"