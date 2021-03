¡Pura ternura! Mira cómo Sofía Caiche se divierte al darle de comer a su bebé

Si algo de lo que no cabe duda es que Sofía Caiche disfruta cada una de sus facetas. A solo meses de haber dado a luz la estrella volvió a los sets de grabación de TC Televisión, retomó la energía para el programa “Soy El Mejor”, además de ser madre, ama de casa, esposa y se toma unos minutos para compartir con sus seguidores, mostrándoles a sus fanáticos un poco del tras cámaras de su vida.

“Mi mamá y yo estamos almorzando, y también Savash está comiendo papilla de banana”, se escucha decir a Renata al principio de un video compartido por Sofía titulado “Ñamiiii ñamiii”. La presentadora, quien está dándole de comer a su pequeño dice “Está comiendo pota, pota, potasio” mientras bromeada con la canción viral “potaxio” y le hace el avioncito.

Otro video presenta la tarea de su hija Renata, quien además demuestra que heredó el talento de su madre, exponiendo con total naturalidad su actividad escolar que constaba de un circuito eléctrico para encender un bombillito con baterías. “Momentos de aprendizaje 🤓😎🤟🏻 Orgullosa de mi princesa Renatita, lista como siempre con su proyecto escolar Eléctrico Básico”, tituló.

Sofía Caiche se prepara con todo para “Soy El Mejor”

La estrella dejó ver parte de sus nuevos ensayos junto a su coreógrafo y compañeros del reality. “La Vaca Loca en acción 🤣🐮 1.- se cree sePsi mi lindo Coreografo @jimmydancers, 2.- me brincan mis Chichis 😩😢, algún día tendré solo dos 🍳🙏 #MiSueño, 3.- lo máximo mi Partner @magnocv_ si me puede cargar jijij 👉👈 “trato de apretar” 😅🥴 Somos un equipo ❤️… todo por nuestro caso social #Alejandrito 👶🏻💪”

En el clip se ve a Sofía practicando su baile, coordinando los pasos, con un atuendo cómodo. Jimmy la va orientando mientras que Magno la apoya para que las acrobacias sean lo más lineales posibles y seguir así dejándolo todo en el escenario del programa de TC Televisión.

Anteriormente había publicado algunos videos de los primeros ensayos, en los que el sentido del humor no se pasó por alto. “Me DUELE todo lo que es….. “cuerpo” 😅🤣🤐💃🏼…. cha que me suenan las bisagras!!!!!! 😫😭. Video by Renatita ❤️ #Ensayo #SoyElMejor”, describió en la etapa de estiramiento junto a su compñero. “Y continuamos sacudiendo carcoma de este cuerpito 🤣🤭!!!! Me falta muuuuuuucho pulir mi coreo, pero ahí vamos 💪💃🏼 #Ensayo #SoyElMejor”, dejó leer junto al TikTok que resume varias escenas de sus arduos entrenamientos.

Descubre más de este tema

Sofía Caiche quiso hacerle una travesura a Christian Rodríguez y el remordimiento no la dejó La presentadora de televisión disfruta jugarle bromas a sus amigos y el productor de televisión se salvó por poco