Mafer Vargas: "Estoy en el 1.9% del Top de los creadores de Only Fans"

Mafer Vargas 'la Reina del Only Fans' en Ecuador sigue triunfando con su cuenta, a pesar de las criticas que recibe a diario por personas que se manifiestan en desacuerdo con lo que hace la modelo, ayer, anunció que está en el top de creadores de la aplicación por membresía.

Mafer Vargas, modelo y empresaria guayaquileña, está explotando al máximo su belleza y supertonificado cuerpo, vendiendo material audiovisual cómo: fotografías, videos, transmisiones en vivo, y hasta realizando videollamadas privadas, a las personas que compran una membresía a su cuenta en Only Fans, la cual tiene un valor de 30 USD al mes.

Aparte de eso, también recibe ingresos económicos de la App con de las propinas que le dejan algunos de sus suscriptores, las cuales, según la misma María Fernanda, han llegado hasta los 300 dólares.

La licenciada en Comunicación Social y estudiante de Leyes, como dice en la bio de su cuenta en Instagram @maferitavargas se toma muy en serio la generación de contenido en su cuenta. Ha mostrado cómo trabaja en el nuevo material para sus seguidores, acompañada de todo un equipo de producción.

Ayer, publicó un video en su Instagram anunciando que se encuentra entre el top de creadores de la App, y que está elaborando más contenido desde el vecino país Colombia, donde se encuentra por estos días, para subirlo a su cuenta.

Estoy en el 1.9% del Top de los creadores de ONLY FANS. GRACIASSSSS. Link en mi bio. No me extrañen que vuelvo recargada. Este fin de semana estaré haciendo una megaproduccion acá en Colombia superhot. Prepárense", posteó Vargas.