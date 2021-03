¡Dora West quiere compartir la cocina con José Urrutia!

El espacio “En Contacto” continúa mejorando su ánimo cada mañana y ¿cómo? Divirtiéndose en el estudio, sobre todo entre cada corte comercial. Y apropósito del recién anuncio de que José Urrutia, el chef del programa, está esperando su primer hijo, su compañera Dora West quiso juguetear un poco en la cocina y decorar una torta ideal para los populares gender reveal.

El clip fue compartido por la cuenta oficial del programa de televisión, en el que vemos a Dora sujetar la manga repostera con pastillaje rosado que decoraba la mitad de la torta que revela el sexo del bebé, por lo que estaba compartida con un tono azul. Luego de hacer algunas flores de dulces, José tomó el control de su cocina y continuó alistando todo para el toque final.

Dora ingresó recientemente al staff del programa de Ecuavisa, así que ha demostrado que se ha integrado bastante bien al equipo. La estrella ecuatoriana hizo su primera aparición, bajo la dirección de Betty Mata, con una coreografía que dejó a toda la audiencia con una sonrisa de oreja a oreja, y amplias expectativas. "Dora yo estoy muy interesada de que usted forme parte de nuestro equipo", así comenzó la propuesta que Mata le hizo a West. "Para mí es un halago que Ecuavisa me permita entrar en los hogares de toda la teleaudiencia que ustedes tienen cautivada", aseveró la presentadora.

¡José Urrutia será padre de un varón!

Hace unos días el también bailarín anunció que su primer hijo será varón y, como había prometido, llevará el nombre de Efraín. Desde la cuenta de Instagram de “En Contacto” se vio el humo azul y se lee junto a la galería "Las alas de Efraín Ruales empiezan a volar, el cielo azul juega con nosotros… ¡sabía que era niño! ¡Es un varón, es un CABALLERO… ES EFRAÍN! Estamos llorando…😭😭😭", reconfirmando el compromiso en honor a su fallecido compañero.

Cuando Urrutia afirmó que sería padre, compartió una imagen en la que besaba la creciente barriguita de Melanie con el siguiente mensaje: “Qué ironía que una luz se apague y otra se encienda!!! Aunque todavía no sabemos si eres niñ@, como le prometí a Nachita si eres varón te llamaremos EFRAÍN para honrar su nombre!!!!”. Comentarios como “Lo más lindo que he leído en el día” y “Nunca vamos a olvidar a mi Efrain”, no se hicieron esperar.

