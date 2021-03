Conoce al nuevo enemigo que suma Mafer Ríos en su paro por “Soy El Mejor”

Después de sus constantes indirectas hacia Carolina Jaume, Mafer Ríos suma un nuevo enemigo a su lista como jueza del programa “Soy El Mejor”. La también diseñadora de modas se enfrenta a las malas caras del coreógrafo Jimmy Mendoza, quien no está conforme con los comentarios ni la puntuación que María Fernanda le dio a una de sus participantes.

“Tal vez no tienes la culpa tú, sino tu coreógrafo. Si vas actuar, no sobre actúes… interpreta lo que escucha tu canción”, se escucha decir a Mafer frente a los concursantes. El periodista de “De Boca en Boca”, Miguel Cedeño, intercepto a Mafer detrás de las cámaras para conocer su impresión sobre el altercado y alegar que Jimmy no había entendido su comentario, a lo que ella respondió: “Yo no tengo la culpa de que no haya escuchado bien”.

La estrella continuó, “por qué se encienden de esa manera, y viene a pelear como si estuviéramos en otro reality. Yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas… yo respeto el trabajo de todo el mundo acá”. Cedeño no perdió la oportunidad de abordar a Mendoza, y en su derecho a réplica explicó que “entré a reclamar y mantenerme firme en mi montaje coreográfico… esto era una muñeca Barbie y las Barbies no son sobreactuadas… No entendió fue el concepto. No estoy conforme con ese 6”. Además sostuvo que “mis 3 participantes son mis hijos y yo como padre, defiendo hasta las últimas consecuencias”.

Mafer Ríos y sus polémicas opiniones

La riña entre Mafer y Carolina Jaume, quien es la presentadora de “Soy El Mejor”, no es secreto para nadie y aunque han intentado limar asperezas, para el estreno del programa “Soy El Mejor” las cenizas revivieron el fuego. Todo comenzó cuando Ronald Farina invitó a María Fernanda a acercarse a él y Carolina, soltando el comentario “cuidado me contagio… me refiero a la mala vibra”.

A gritos en el estudio, todos les pedían saludarse de codito por lo que Carolina, con un gesto un poco incómodo, aseveró “Yo no tengo problema con saludar a absolutamente a nadie… en este caso yo soy la presentadora y como jurado te doy la bienvenida María Fernanda a que ocupes tu puesto”. Como Mafer no podía perder la oportunidad de pasar a su lugar sin titubear, afirmó: “Tu puedes ser la presentadora, pero yo soy más cara que tu”.

