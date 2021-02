"Más fortalecidos": El programa "En Contacto" se recupera de la partida de Efraín Ruales

El equipo del programa de Ecuavisa, “En Contacto”, se ha mantenido firme en los homenajes a su compañero Efraín Ruales, y a casi un mes de la dura despedida se están tomando su tiempo para superar, cerrar el ciclo poco a poco y retomar la energía del espacio matutino. “… No estamos derrotados. Fuertes, unidos y más fortalecidos ♥️”, es el mensaje que se lee junto a una fotografía de Dora West y Gabriela Díaz abrazadas en el estudio del programa.

Pese a su fortaleza, también se permiten continuar recordando a Efraín con imágenes grupales. Sonrientes y completos, en una foto se ve a Gaby, Dora, José Urrutia, Henry Bustamante e incluso Alejandra Jaramillo, quien era novia del fallecido artista y se ha mantenido al margen de las pantallas, y el título “guarden esta foto con mucho cariño. Éramos felices, y lo seguiremos siendo… porque el nombre de Efraín Ruales está en lo alto”.

Recordemos que Efraín fue asesinado el pasado 27 de enero de 2021, mientras circulaba en su automóvil al norte de Guayaquil, conmocionando a todo Ecuador, no sólo desde el público sino también desde sus amigos, familiares y compañeros de trabajo de Ecuavisa, desde donde aún lo despiden entre anécdotas, lágrimas, emotivos mensajes, y un poco de ese buen humor con el que debe ser recordado.

El luto por Efraín Ruales apagó toda la pantalla de Ecuavisa

“En Contacto” no fue el único espacio en honrar la memoria de Efraín. Toda la plataforma del canal hilo en un sentido espacio los logros del presentador en sus pasillos, que marcaron el camino de su carrera artística. "Este programa amanece de luto. Quisiera que fuera una pesadilla y solo tener que despertar", dijo Henry en ese primer programa sin la irreverencia de Efraín al aire.

De la mano de estos espacios dedicados al fallecido talento, el canal fue criticado por aprovechar lo sucedido para el rating. Sin embargo, todos los artistas que forman parte de la planta televisiva así como talentos externos, apoyaron la lealmente la acción. Tal fue el caso de Flor María Palomeque, quien además de aplaudir cada mensaje, aseveró que ningún canal de televisión agradecen su paso en vida. “Me parece que hay que darles un tiempo a la gente. A la mamá, todos… me hace bien ver a Efraín todavía en televisión… y lo que están haciendo es rendirle un homenaje, es lindo. No todos los canales hacen eso, es agradecer su vida… no critiquen, no juzguen”.

