Lo que debes saber de la eLigaPro 2021, una temporada que quiere marcar un hito

Netlife All-Stars 2020

Torneo cuadrangular entre los 4 jugadores más votados por el publico.

Semifinal

IDA

20:30

LDU (Q) (Santiago Camacho) vs CD Cuenca (Sebastián Villena)

20:50

Barcelona SC (Allan Suarez – ) vs CS Emelec (Ricardo Arrobo)

VUELTA

21:20

LDU (Q) (Santiago Camacho) vs CD Cuenca (Sebastián Villena)

21:40

Barcelona SC (Allan Suarez) vs CS Emelec (Ricardo Arrobo)

Final

IDA

22:00

VUELTA

22:20

Publicado por eLigaPro Ecuador en Domingo, 27 de septiembre de 2020