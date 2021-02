Netflix: así han cambiado los personajes de la saga Crepúsculo

Una de las sagas más reconocidas de la cultura pop, Crepúsculo, ya está disponible en Netflix. En Ecuador, sus respectivas cintas se han mantenido en el top 10 de tendencia y parece que el éxito por estos filmes no ha pasado, aunque el tiempo no ha perdonado a sus estrellas.

Todas estas películas tuvieron su origen en un libro y fueron la puerta para mundos fantásticos. A pesar que fue estrenada en 2008, el boom de Crepúsculo se mantiene y a continuación te contamos cómo han cambiado sus actores y actrices con el pasar de los años.

Kristen Stewart

Kristen Stewart / Getty Imágenes

Kristen Jaymes Stewart es una actriz estadounidense. Stewart saltó a la fama internacional por interpretar el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo.​ También es el «rostro» de la casa de moda parisina Chanel y de la marca española Balenciaga

Robert Pattinson

Robert Pattinson / Getty Imágenes

Pattinson ganaría mayor reconocimiento al poco tiempo tras interpretar al personaje de Edward Cullen en las películas Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) y The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012), las cuales fueron éxitos en taquilla. ​

Actualmente, está en el proyecto de Batman y ha demostrado tener potencial para protagonizar o ser co-estelar de importantes films como “El Faro” y “El Diablo en Todas Partes”.

Taylor Lautner

Taylor Lautner / Getty Imágenes

En 2008 fue elegido para interpretar a Jacob Black en la adaptación cinematográfica del éxito literario Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Taylor continuó encarnando a Jacob Black en las siguientes películas de la saga.

En la actualidad, el estadounidense ha estado un poco desaparecido de la palestra del séptimo arte. Después de su fama en la adaptación literaria no carrera ha ido decayendo, contrario a sus co-estrellas.

Ashley Greene

Ashley Greene / Getty Imágenes

Ashley nació en Jacksonville, Florida, y es la hija de Michele, quien es aseguradora, y Joe Greene, un infante de marina de Estados Unidos que ahora es dueño de su propio negocio. Creció en Middleburg y Jacksonville y asistió a University Christian School antes de transferirse a Wolfson High School cuando estaba en décimo grado.

Greene es buena amiga de sus co-estrellas de Crepúsculo, en particular de los actores Kellan Lutz y Jackson Rathbone a quien conocía antes del rodaje de la saga.

Peter Facinelli

Peter Facinelli / Getty Imágenes

Peter Alexander Joseph Facinelli Jr, es un actor de cine y televisión estadounidense. Es conocido por su papel en la serie de Fastlane, junto a Bill Bellamy y Tiffani Thiessen y por interpretar a Carlisle Cullen en la saga Crepúsculo. Desde el año 2009 hasta el 2012 interpretó el papel de Dr.

Mackenzie Foy

Mackenzie Foy / Getty Imágenes

Mackenzie Christine Foy ​ es una actriz y modelo estadounidense. Es más conocida por interpretar a Renesmee Cullen en la película The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 y a la joven Murph Cooper en la épica Interstellar, de Christopher Nolan.

Te puede interesar