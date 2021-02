Una estrella de 'Élite' confiesa que fue drogada en local nocturno y como hizo para salvarse de un posible abuso sexual

La actriz y cantante Danna Paola impactó a miles al contar una traumática y fuerte experiencia por la que tuvo que pasar, mientras grababa la exitosa serie española 'Élite', que la lanzó a la fama mundial. Ahora, decidió hablar porque, según ella, quiere ayudar a muchas mujeres para que eviten una situación igual.

Danna Paola tuvo reconocimiento por su gran interpretación como 'Lucrecia' en la producción televisiva para la plataforma de streaming Netflix, 'Élite', pero ese éxito no fue repentino, puesto que la mexicana asegura que ha luchado a lo largo de su vida para llegar a donde está. Siendo tan fuerte su camino a la fama que alguna vez pensó renunciar a sus sueños para dedicarse a la gastronomía.

Esto y más, contó en una entrevista ofrecida a Yordi Rosado para su canal de YouTube, que estuvo a punto de morir a manos de unos hombres que la drogaron e intentaron abusar sexualmente de ella, cuando estaba trabajando en la serie, en España.

"A veces un ligue puede acabar en algo fatal"

Danna dijo que sucedió cuando se fue a un bar con un amigo que había llegado de México. Estando en el lugar decidieron unirse a un grupo de latinos que estaban allí, por petición de su amigo.

Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban fumando pipa árabe… Mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hueva. Soy mam#$%& para esas cosas", empezó a relatar.

Danna Paola

La actriz asegura que le colocaron la droga en su bebida y que ocurrió en cuestión de segundos, porque dice ser muy cuidadosa con no soltar su vaso, cuando está en sitios así, ya que sabe que es un peligro. Tal cual como le sucedió.

Yo traía mi vaso pintadito de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos. Y entonces me dijeron, 'Qué guapa, qué haces aquí', empezamos a platicar, fumé y de repente mi amigo me dice voy al baño te dejo ahí. Va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro we#$%& atrás", contó la cantante.

Danna tuvo la suerte de que la dosis no la dejara inconsciente y entre lo poco supo controlarse a pesar de que se sentía muy mal por los efectos de la droga.

De repente me dice, 'Éste era tu vaso ¿no?' Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este we#$%& y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando estos we$%&# empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de, 'Te sientes bien', yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal", detalló Danna Paola.

Finalmente, la actriz de 'Élite' pudo zafarse de los individuos e irse a su casa. Estando allí la actriz y cantante perdió el conocimiento. Por eso quiere dejar el mensaje a que siempre estén alertas en lugares así y sepan con quien compartir.

No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal", concluyó la mexicana.

Descubre más:

Danna Paola cuenta cómo fue a parar al hospital en España luego de que adulteraran su bebida en un local nocturno En una entrevista, Danna Paola reveló uno de los momentos más difíciles de vida, en el que pudo perder su vida