Efraín Ruales fue despedido de "En Contacto" por su directora Betty Mata

La directora del programa “En Contacto”, Betty Mata, conversó con Mariela Viteri para su programa “¿Qué Pasa?” y reveló, entre varias anécdotas, que despidió a Efraín Ruales del espacio matutino a tan solo dos días de ella haber llegado a la dirección del espacio de Ecuavisa.

En la conversación, Betty explica que todo pasó “cuando empezó farándula él se fue del estudio. Y le digo a dónde vas, y me dice no, es que a mi no me gusta la farándula… vamos a mi oficina y le dije Efraín tienes dos opciones o decidimos esto y vamos a recursos humanos, o aceptas farándula y todo lo que voy hacer en el programa”.

Con una Mariela sorprendida por el elocuente recuerdo que estaba citando Betty, la directora de televisión continuó “lo aceptas creyendo que voy a llevar el programa con una visión, con un propósito… tienes que entender que farándula es una novela friccionada”.

Betty Mata le revela a Mariela Vitari que se siente afligida

Entre risas y gratos recuerdos, Betty también hace mención de lo duro que ha sido para ella, y todo el equipo de “En Contacto”, el proceso tras la pérdida repentina de su compañero Efraín Ruales. Recordemos que además de dirigirlos en el estudio de grabación, Betty es una íntima amiga de Alejandra Jaramillo y de su fallecido novio.

“Estamos con el corazón muy afligido y mientras pasan los días el proceso se siente no más liviano sino más profundo… yo no puedo entender como un chico que tenía tantos sueños, tenía planificada su vida, estaba con el amor de su vida, quería sus cuatro hijos, su casa… era honesto, trabajador, impelente, en cuestión de segundos perdió la vida”, comenzó comentando Betty.

Mariela indagó sobre las hipótesis que pudiese tener Betty sobre el asesinato de Efraín, a lo que ella solo pudo responder “Si las tuviera tal vez traería paz a mi corazón y a mi alma. Cuando alguien muere en un accidente de tránsito, de cáncer o una enfermedad uno lo espera… Efraín no tenia enemigos, estaba feliz, estaba viviendo su mejor temporada”.

Betty afirma que le pidió a Dios una señal de cómo debía continuar con el programa en memoria de Efraín, y recibió un comentario de un productor. “Uno de los productores se me acercó y me dijo ´Betty tuve un sueño con Efraín, y lo único que me pedía era que no dejáramos un legado que el dejó. Que él quiere que llegue a la audiencia´, y yo le dije cuál. Los mensajes espirituales que él daba los domingos… Ahora que leo un mensaje de Efraín mi día cambia”.

