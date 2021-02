Dora West revela un detalle de su esposo por el que lo hubiese rechazado: "Si me lo decía de entrada, no le daba mi número"

Dora West aprovechó el festejo del Día de San Valentín para felicitar a su esposo Danilo Vitanis, a través de las redes sociales. Con un largo y particular mensaje, en el que reveló detalles de cómo se conocieron, incluso, contó un secreto por el cual hubiese rechazado a su pareja.

Dora West, quien recientemente se unió al staff de presentadores del programa transmitido por Ecuavisa 'En Contacto', relató que conoció a Danilo en una noche de baile con una amiga, pero que por poco no entraban al sitio, donde se encontraba Vitanis.

En su cuenta de Instagram @yosoydorawest , la cantante y actriz colgó tres fotografías junto a su esposo para felicitarlo por el Día del Amor y la Amistad. Al pie de la publicación relató cómo fue que se enamoraron Vitanis y ella.

¿¿¿Y si ese jueves no hubiésemos invertido nuestros últimos $10 dolaritos para entrar a Fizz @melissaavilesv ??? Jajajaja", escribió Dora bajo el post.

El mensaje cómico de Dora prosigue con unas tiernas palabras llenas de amor para Danilo, donde asegura que estaban destinados a conocerse.

Bueno seguramente otro día habría sido nuestra primera conversación @danilo_vitanis porq: “lo que es para ti , aunque te lo quites; y lo que no es para ti, aunque te lo pongas”. Te amo posho mío @danilo_vitanis feliz San Valentín", detalla West.

Ya en el cierre de la descripción de la publicación de Instagram fue que Dora cuentó cómo un pequeño detalle de su esposo la hubiese hecho rechazarlo. Y es que Dora ama el baile, es su gran pasión y aunque Danilo es bailarín al igual que ella, al parecer, no siente la misma el mismo gusto por ello, como su esposa.

P.D.: Esa noche, conversamos y bailamos mucho, obviamente, ambos bailarines (yo en WDS y él en Ta Dominado) ¡¡¡Cómo iba a imaginarme que en realidad a Danilo no le gusta bailar!!! Si me lo decía de entrada, no le daba mi número, reveló la animadora.