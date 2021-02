A diferencia del 2020, este año la pandemia si limitará a que las parejas puedan disfrutar de San Valentín. Si estás preocupado/a de cómo sorprender a tu pareja y, a la vez, de protegerte de aglomeraciones y posibles contagios, a continuación, te contamos que puedes hacer.

Películas

San Valentín: los planes que puedes hacer con tu pareja por la pandemia / Getty Imágenes (Referencial)

El plan que nunca pasa de moda. Ver películas con tu pareja desde la comodidad de tu casa es un plan seguro, íntimo y agradable. Desde elegir una cinta especial, para los dos, hasta “acurrucarse” con tu ser amado será el momento ideal para salir de la cotidianidad del tele-trabajo y dejar a un lado a la pandemia.

Cena en casa

Las recetas de cocina abundan en la internet, y si ya tiene experiencia mejor aún. Cocinar se convierte en la táctica adecuada para dejar con la boca abierta a tu pareja y despertar otros sentidos (olfato y gusto).

Que mejor que esta actividad la puedan hacer en conjunto, así podrás conocer de manera más intima a tu ser amado y también desarrollarán técnicas para preparar sus platos favoritos.

No olvides, has comida que no sea tan complicada más aún si no tiene experiencia en el ámbito culinario.

Un picnic

Nada como comer a espacio abierto. Escoge un parque, de tu elección y lleva una canasta o cesta con productos que le gusten a tu pareja y, por supuesto, a ti.

Prevé visitar ese lugar “especial” antes de ir con tu acompañante y si puedes resérvalo. De esta manera, no correrás el riesgo de encontrarte con otras personas u otras dificultades para acceder al mismo.

Ojo: la canasta no debe contener objetos delicados o sumamente caros, el objetivo es hacer una comida amena y acompañarla con caricias y una buena charla; puedes leerle un poema o un libro.

Acampar

Estar solos bajo la luz de las estrellas, no hay nada más romántico. Asegúrate de consultar el pronostico del clima para que no te enfrentes a condiciones de fuertes lluvias o sol intenso.

Una vez que tengas el lugar predilecto y el clima te favorezca, lleva los elementos y herramientas necesarias para no pasar necesidad en tu estadía en espacio abierto. Cuando estes ahí, saca los chocolates, un vino tinto y a la luz de una fogata proclámale el amor que sientes a tu acompañante.

Cultura

Si te gusta dialogar, reflexionar y quieres aprender, la mejor opción es visitar museos en la ciudad. Revisa horarios y disponibilidad.

Procura usar mascarilla y respetar las medidas de bioseguridad y lleva a tu pareja a un lugar que no conozca o a un espacio donde la muestra de arte sea reciente o poco conocida, por supuesto debe ir a fin con sus gustos.