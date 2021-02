Yaku Pérez y Xavier Hervas juntos en Tik Tok

Xavier Hervas, candidato del partido Izquierda Democrática, ha dado a conocer que no apoyará a ningún candidato en la segunda vuelta electoral. Recalcando que "Estamos acostumbrados a esa vieja política donde el líder dice por quien votar y la gente vota. La verdad es que cada persona tiene su criterio y votará por lo mejor del país".

Pero hoy,09 de febrero de 2021, al salir de una entrevista en un canal nacional, se encontró con quién, hasta ahora, iría a la segunda vuelta electoral, Yaku Pérez, por Pachakutik y no dejó pasar el momento para seguir haciendo de las suyas en la red social de Tik Tok, la misma red que lo catapultó en su campaña política.

La política debe ser alegre, no tóxica.

Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correista. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre 🇪🇨 pic.twitter.com/Wscr12lOjV

— Xavier Hervas (@xhervas) February 9, 2021