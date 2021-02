Star Wars: Luke Skywalker podría ser gay, según Mark Hamill

Después de varias décadas los fanáticos de Star Wars pudieron visualizar a Luke Skywalker en su versión joven, este cameo ocurrió en la última temporada de The Mandalorian. La aparición vincula a que el hijo de Darth Vader o Anakin Skywalker jugaría un papel fundamental en el futuro de esta serie de Disney+.

Conjuntamente con las teorías que apuntan a su entrenamiento y adoctrinamiento de Grogu (Baby Yoda) también se recuerda una reveladora información del actor que interpreta al personaje. Mark Hamill declaró que Luke podría ser gay.

Luke Skywalker podría ser gay, según Mark Hamill / Internet

"Ahora los fanáticos me escriben y hacen todas estas preguntas: ‘Me hacen bullying en la escuela … tengo miedo de salir del clóset’. Me dicen: ‘¿Podría Luke ser gay?’ Yo diría que está destinado a ser interpretado por el espectador. Si crees que Luke es gay, por supuesto que lo es. No deberías avergonzarte de ello. Juzga a Luke por quien es, no por a quién ama".

Aunque las declaraciones del actor ocurrió hace ya algunos años (2016), vuelven a tomar relevancia por los constantes ataques a esta franquicia por incluir personas con distinto color de piel, rasgos faciales y preferencias sexuales.

¿Luke podría ser gay?

En los cómics, Luke se casó con Mara Jade y por ende demostraría su supuesta heterosexualidad. Sin embargo, esta historia no es considerado canon por George Lucas, por ende, queda abierta la posibilidad a que este personaje e icono de la cultura pop pertenezca al comunidad LGBT.

La inclusión de personajes LGBTQ en Star Wars ha sido un debate desde hace tiempo, por un lado los fans más reaccionarios se quejan de ello, y por el otro tenemos a muchos que se quejan por la falta de compromiso de parte de Disney para tener más inclusión.

A través de los nuevos cómics y novelas se han dado pasos importantes, pero en el cine resultó muy decepcionante que un beso entre dos personajes intrascendentes fuera considerado algo subversivo por parte de los responsables de Star Wars: el ascenso de Skywalker.

Ahora, nos queda esperar las siguientes series de este universo cinematográfico para la inclusión de personajes, escenas y, más que nada, la polémica entre amantes del género de ciencia ficción de la vieja y nueva escuela.

Luke Skywalker podría ser gay, según Mark Hamill / Internet

Te puede interesar