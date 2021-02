“Es hora de dejarte descansar”: el último mensaje de Christian Noboa a Efraín Ruales

A poco de cumplirse dos semanas del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales los mensajes por parte de familiares y colegas no cesan. Este es el caso del jugador ecuatoriano Cristhian Noboa, el cual aprovechó este lunes 08 de febrero para pronunciarse por última vez sobre la muerte de su amigo.

El volante ecuatoriano compartió una imagen de Efraín con un sentido mensaje donde aclara que es “hora de dejarlo descansar”. Además, aclaró que se hará todo lo posible para pedir justicia.

Efraín Rules fue asesinado el 27 de enero del 2021 / Instagram

"Amigo te deseo un lindo viaje con tu papá ( mi tío ). Te he llorado , te he pensado, he maldecido. ¿No sé por qué pasó esto? Dios sabe el porqué y en el me apoyo. Voy a extrañar tus mensajes jodiendo. ¿Quién es el más guapo ? o ¿Quién está más fuerte ? o cuándo llegas para hacer un vídeo. Jamás te voy a olvidar amigo. Pero es hora de dejarte descansar. Acá haremos de todo para pedir justicia. Dios te tenga en su gloria. Descansa en paz mi eterno amigo".

A la publicación de Noboa se sumaron comentarios de famosos de la televisión nacional al igual que usuarios de redes sociales. Los mismos felicitaron por las palabras escritas por el futbolista y se unieron al pésame por esta tragedia.

Caso Ruales

El pasado 06 de febrero el único sospechoso Alexis P ‘alias casquete’ fue trasladado a la cárcel 4 de Quito. Según el reporte de Ecuavisa, la orden para asesinar al actor y presentador salió de la cárcel de Guayaquil; en el lugar se contrató a los sicarios.

Junto con “Casquete” fue detenida una pareja, la cual ya fue liberada; de igual manera se hizo con la mejor de edad, supuestamente la pareja sentimental del detenido, quien fue entregada a la Dinapen y luego a sus padres.

“Casquete” tenía orden de detención y es procesado por robo de carro, aunque las autoridades lo vincularían a la investigación por el asesinato de Ruales.

Las autoridades no descartan incluir al detenido en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

