Super Bowl 2021: The Weeknd no cobró ni un centavo por esta razón

Uno de los eventos deportivos más importantes del año se llevó a cabo este domingo 07 de febrero. El Super Bowl tuvo como protagonistas a los Tampa Bay Buccaneers (ganador) y a los Kansas City Chiefs.

Más allá del evento deportivo, el show de medio tiempo, avances publicitarios y el regreso nostálgico de Metallica fue lo que captó la atención del público mundial y de usuarios ajenos a la NFL. Por su parte, The Weeknd fue la estrella del espectáculo de medio tiempo, el canadiense hizo un repaso de sus grandes éxitos.

A pesar del espectáculo brindado, el hijo de inmigrante etíopes, no pudo "llenar los zapatos" de anteriores figuras como Michael Jackson, Maroon Five, Shakira y J.Lo. Además, el intérprete de Blinding Lights no recibió ni un solo centavo por su participación

¿Por qué?

La respuesta a esta interrogante es el hecho que el halftime show no paga nada al o los artistas que se presentan ya que la gran publicidad que el mismo evento les da permiten que sus ventas crezcan, al igual que sus ganancias.

Debido a que los artistas no cobran nada por presentarse, todos los costos y gastos de producción relacionados con el performance corren bajo el presupuesto de la NFL. Sin embargo, debido al costo del espectáculo de este año el canadiense ha tenido que desembolsa siete millones de dólares extra de su propia cuenta.

Durante los 13 minutos de presentación, el artista canadiense sorprendió con la performance que incluía a varios bailarines con vendas en la cara. Ante este simbolismo el cantante aclaró las razones.

"El significado de todo esto de las vendas en la cabeza es una reflexión sobre la absurda cultura de las celebridades de Hollywood y cómo las personas se manipulan a sí mismas por razones superficiales para gustar a los demás y ser validados", explicó.

"Me siento humilde, honrado y feliz de ser el centro de este increíble escenario", comentó previo a su presentación

Esperemos que su actuación en este importante evento deportivo eleve aún más sus ventas y reconocimiento mundial. Por ahora, cuenta con 45 discos de platino, tres premios Grammy, nueve Billboard Music, dos American Music Awards, nueve Juno Awards y fue nominado al Óscar por el tema Earned It.

