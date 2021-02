Youtuber muere por balazos al hacer una broma para su canal

Un lamentable hecho se ha registrado con un youtuber. Se trata de un joven que al hacer una broma para su canal, terminó tiroteado y falleció.

El youtuber era Timothy Wilks de 20 años, murió el pasado 5 de febrero en un aparcamiento del parque de aventuras y trampolines Urban Air en la ciudad de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. El joven trató de crear contenido para su canal junto a un amigo, donde querían grabar un robo que era parte de una broma. Así lo informó el medio Tennessean.

La broma iba para un grupo de personas desconocidas a donde llevarían cuchillos de carnicero. Para su sorpresa, entre los sujetos, se encontraba David Starnes, de 23 años, quien llevaba un arma.

20 year old Nashville youtuber Timothy Wilks was killed after he approached a group of guys with butcher knives as part of a 'prank' robbery for youtube.. shooter said he was unaware of the prank & shot him to defend himself & others. No one has been charged in Wilks' death. pic.twitter.com/70BTeX0vNJ

