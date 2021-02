María Teresa Guerrero: "Dos veces me rompieron el vidrio del carro en un semáforo camino al canal, me apuntaron con un arma"

La expresentadora de televisión y del programa "En Contacto", María Teresa Guerrero más conocida como La Flaca, quien fue compañera y gran amiga del carismático actor Efraín Ruales, denunció en su cuenta de Twitter que fue varias veces víctima de la delincuencia y que hasta ahora no encuentran al culpable de quien la atropelló mientras trotaba en el 2011.

La deportista, actriz y presentadora de televisión escribió una cadena de tuits en su red social donde contó que estuvo en Ecuador dos días antes del asesinato de su amigo Efraín y que pensó en regresar a vivir en su amada ciudad, Guayaquil, pero al enterarse de este macabro hecho, "todas sus esperanzas se fueron". "Todas mis esperanzas de un Ecuador seguro, se fueron con su muerte también… #JusticiaEfrainRuales", escribió.

Luego reveló que cuando trabajó por 14 años en el canal Ecuavisa (presentadora, noticieros, novela, entre otros) fue víctima de la delincuencia:

"Dos veces me rompieron el vidrio del carro en un semáforo camino al canal, me apuntaron con un arma, me robaron el celular y cartera. Un mes después llegué a mi casa en Urdesa, partieron la puerta y se llevaron todo! Y para rematar me atropellaron cuando trotaba y nunca dieron con el culpable"

Hace 10 años, la deportista realizaba actividad física en Guayaquil, y cuando intentó cruzar la avenida, un vehículo que iba a exceso de velocidad la impactó. El conductor del carro responsable del accidente huyó en el mismo vehículo. La Flaca tuvo cortes en el rostro, se vio afectada su dentadura y también varios golpes en brazos y piernas.

"Amo mi país con el alma, pero ¡no extraño la delincuencia! No es normal salir con miedo de casa, no es normal sacarte el anillo por miedo a q te corten la mano, no es normal vivir aterrada en una luz roja.. Quiero volver a vivir en Ecuador, pero sin miedo.

Con el culpable. Amo mi país con el alma, pero no extraño la delincuencia!No es normal salir con miedo de casa, no es normal sacarte el anillo por miedo a q te corten la mano, no es normal vivir aterrada en una luz roja.. Quiero volver a vivir en Ecuador, pero sin miedo — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) February 3, 2021

María Teresa Guerrero estuvo en algunas playas de Ecuador donde días después compartió sus fotos en su cuenta de Instagram. Desde que contrajo matrimonio con el diplomático estadounidense, Danny Glick, en el 2014, se mudó a Estados Unidos.

En redes sociales también compartió su dolor sobre la repentina muerte del presentador de televisión: "El era una gran persona, del alma lo digo. Era de los buenos. Mi corazón está partido en mil pedazos 💔 Descanza en paz profesor Cachimundo", escribió.

María Teresa Guerrero presentaba la revista de variedades "En Contacto" junto a Efraín Ruales, Úrsula Strenge y Diego Sportorno.

