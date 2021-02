La expresentadora ecuatoriana María Teresa Guerrero vuelve al país a promocionar su línea de ropa deportiva TSX Sportswear

María Teresa Guerrero se ha afianzado con su propia línea de ropa deportiva la cual lanzó en el año 2015, llamada TSX Sportswear, a la que le ha dedicado todo su tiempo y por la que dejó a un lado su carrera de presentadora de televisión.

La colección de la indumentaria para hacer deporte fue creada por María Teresa, quien decidió arriesgarse y unirse junto con la empresa textil Ingesa S. A. para llevar adelante el sueño de tener su propia marca deportiva.

Para este 2021 la empresaria ya tiene lista la nueva colección dedicada, como siempre, al mundo deportivo. Con diseños, telas, colores y modelos cómodos para las mujeres que realizan actividad física y quieren lucir bellas y a la moda.

'La Flaca' como le apodan a la diseñadora explica que quiere, con su marca, no solo crear diseños para hacer lucir bien y cómodas, sino que también busca incentivar a las personas a que lleven una vida saludable, realizando ejercicios para cuidarse en todos los sentidos.

A través de esta marca podemos motivar a muchísima gente del Ecuador a tener una vida saludable en el deporte y en una forma real. Yo soy una deportista real, yo no hago ejercicio porque quiero estar flaca, yo hago ejercicio porque quiero tener salud y porque me gusta competir, porque soy atleta, porque es mí pasión, tanto así que dejé toda mi carrera de televisión para dedicarme a esto que realmente me llena”, dijo la expresentadora de televisión.