Detalles de la boda de Víctor Manuelle y Frances Franco, luego de trece años de largo noviazgo. El cantante de salsa anunció que finalmente contrajo matrimonio con la que había sido su pareja desde el año 2008, con la que se rumoraba había terminado.

Víctor Manuelle, cantante puertorriqueño-estadounidense, nacido en el año 1968, informó a todos sus fanáticos a través de sus redes sociales, que efectuó la ceremonia matrimonial con su novia de trece años. La relacionista público, Frances Franco.

"Me casé con esta maravillosa mujer"

Después de 13 años de convivencia, les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días", confesó el salsero en su cuenta de la red social de Instagram.

Además, Víctor Manuelle recordó a los usuarios de la red social que él siempre había dicho que cuando contrajera matrimonio sería el primero en anunciarlo. Y así pasó. También quiso dejar en claro que es la primera vez en su vida que se casa.

"Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes", así muy emocionado y feliz contó la noticia a todos sus seguidores.

Víctor Manuelle, publicó tres fotografías con su pareja en lo que parece ser ya la celebración, por el sitio donde están. A través de su cuenta en Instagram, donde acumula casi un millón de seguidores posteó las imágenes.