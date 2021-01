Malcolm y Los Simpson están de luto, falleció el escritor David Richardson

Un duro golpe para la creatividad, un duro golpe para series, un duro golpe para nuestra infancia. Este lunes se anunció el deceso de David Richardson, escritor y productor de Los Simpson, Malcolm el de en medio y Dos Hombres y Medio.

Una insuficiencia cardíaca "apagó” la luz de este creativo, él se desempeñó como productor ejecutivo en la serie animada F is for Family. Entre uno de sus episodios que marcó su carrera fue “Homero ama a Flanders”, temporada 5 de Los Simpson.

Murió David Richardson, escritor de "Los Simpson" y "Malcolm el de en medio" / Internet

Su carrera la empezó en 1985 en la serie Grand. Posteriormente, se desempeñó en la comedia Empty Nest. Durante su trayectoria pudo hacer varios amigos dentro de la industria, Bill Burr – una de sus más fraternas amistades- se pronunció.

"Conocí a David en el 2000, cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo", dijo Michael Price, creador junto a Bill Burr de F is for family.

“Cuando tuve la oportunidad de convertirme en showrunner en F Is For family, él fue la primera persona a la que llamé para agregar al personal. (…) Él fue mi mano derecha, siempre lanzando grandes bromas, magistral con la historia y simplemente un gran tipo. Sus huellas están en cada fotograma del programa y su pérdida es inconmensurable para mí", agregó Prince.

Richardson fue padre de dos gemelos de 12 años, fruto del matrimonio con Charleen Esaten Richardson. Además, tuvo un hijo de su matrimonio anterior y es abuelo de dos niños: Jeff y Susan.

Murió David Richardson, escritor de "Los Simpson" y "Malcolm el de en medio" / Twitter

De acuerdo con Deadline, la familia está planeando una ceremonia privada. Más adelante se llevará a cabo una celebración pública de la vida de Richardson. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a nombre de David al Hospital de Investigación Infantil St. Jude's.

