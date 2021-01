Thalía denunció maltrato a su abuela, ¿cuál es su estado de salud?

La abuelita de Laura Zapata y Thalía ha llegado a una edad que ha causado sorpresa para todos: 103 años. Sin embargo, sus familiares han reportado problemas de salud e incluso la interprete de “No me acuerdo” denunció maltrato contra la adulta mayor.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante mexicana denunció maltrato contra Eva Mange Márquez. Supuestamente sus cuidadores habrían contribuido al deterioró de su actual estado de salud.

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió en la publicación.

"Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, agregó.

A pesar que Thalía no reveló detalles del maltrato, su hermana Laura Zapata sí lo hizo. Ella compartió imágenes de las lesiones provocadas.

"Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables", escribió.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Las publicaciones llegan solo horas después de que este 17 de enero, Laura Zapata revelara en Tik Tok que su abuela había sufrido un deterioro en su salud, y que ella ya estaba investigando el asunto.

