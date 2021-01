Al parecer el director Taika Waititi incorporará a la secuela Love and Thunder a uno de sus cameos de la tercera entregad e Thor. Estamos hablando del ganador al Óscar por mejor guión, Matt Damon.

Aunque no existe nada confirmado, durante este fin de semana un par de reporteros aseguraron que el protagonista de Jason Bourne está en Australia junto a su familia y actualmente se está preparando para realizar la cuarentena respectiva.

El ganador del Óscar, Matt Damon, se uniría al elenco de Thor: Love and Thunder / Getty Imágenes

Reacción de Damon

“Estoy muy emocionado de que mi familia y yo podamos llamar hogar a Australia durante los próximos meses”, señaló Damon sobre su estadía en Australia al portal Daily Mail. “Los equipos de filmación australianos son reconocidos mundialmente por su profesionalismo y es un placer trabajar con ellos, por lo que los 14 días de cuarentena valdrán la pena”.

Se desconoce que papel podría representar o cuál sería su rol, aunque de principio está negado que repetiría como doble de Loki en una obra de teatro como sucedió en Ragnarok.

Gorr, villano interpretado por Christian Bale / Internet

Si Damon se une al elenco se confirmaría el rumor que esta entrega sería mayor a Avengers Endgame por su número de estrellas. Recordar que Matt podría volver a trabajar con Christian Bale, tras ser co-estelar en “Contra lo imposible”.

Thor: Love and Thunder será dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y contará nuevamente con Chris Hemsworth en el rol titular además de Natalie Portman como Jane Foster, Tessa Thompson com Valkyrie, y Christian Bale como Gorr the God Butcher, entre otros

La cinta, que tendrá como villano al asesino de dioses, se planea estrenar en mayo de 2022. Con ello se planea cerrar la fase 4 del MCU la cual ya empezó con el estreno de WandaVision.

