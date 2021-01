El programa 'En Contacto' recibe críticas en redes sociales por usar el drama de la vida de Dora West para obtener audiencia. La cantante se unió esta semana al matutino que es transmitido por el canal Ecuavisa de lunes a viernes. La bienvenida fue empañada por un momento triste cuando habló sobre las pérdidas de sus dos hijos.

Dora West, la cantante nacida en Guayaquil fue anunciada el día martes como la nueva presentadora del espacio de televisión. En dos ocasiones se tocó el tema de la pérdida, lamentable, de sus dos hijos con su esposo Danilo Vitanis.

La tristeza y lágrimas en los momentos cuando la nueva host contaba su trágica experiencia fue tomada a mal por algunos en las redes sociales. A través de las cuentas oficiales del programa se pudo leer que algunos usuarios expresaron que la contratación de la artista fue para abusar de la situación vivida por ella, para subir el rating del espacio.

Los seguidores de la cuenta de Instagram emitieron opiniones de rechazo con respecto al drama que está reflejando el programa televisivo. Incluso, alegaron que no llevan alegría a los hogares en estos momentos difíciles de pandemia, debido a la Covid-19, sino que están explotando el drama y la tristeza vividas por otros.

Qué manera de recurrir y apelar a la lástima!!!”, “Nooo, Dora también estará de llorona dramática como la Diaz?”, “Dora me cae muy bien… pero por qué la producción tiene que meter tanto drama… Un programa debe dar una bienvenida alegre, no llanto… Por qué tocarle a cada presentador fibras dolorosas en su vida?”, “Deberían de cambiarle el nombre al programa encontactoconeldrama, qué manera de hacer tanto drama”, “Por qué reviven un dolor tan duro y tan fuerte para ella…? respeten, qué les pasa… Eso no está bien… No es sano…”, “En serio muy triste lo que le pasó, pero ese programa no tiene otra manera de elevar su "rating" que usando el dolor de sus panelistas y ellos que se prestan”, son parte de los mensajes que dejaron los usuarios a través de las redes.