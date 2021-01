Dora West se siente segura y capacitada para su rol dentro de el programa 'En contacto' donde también quiere compartir sus experiencias. Desde esta semana la cantante guayaquileña está como presentadora en las pantallas del país, a través de Ecuavisa.

Dora West comenzó en el magazine familiar de la mañana este martes. Luego de toda una campaña de expectativa a través de las redes sociales, generada por el programa para anunciar quien sería la nueva integrante del elenco, se dio la bienvenida a la cantante. Los usuarios estuvieron siempre activos tratando de adivinar.

Asume con total seriedad el nuevo reto

La también actriz, reveló el gran misterio cuando apareció con un grupo de bailarinas para dar un show y así iniciar en el espacio televisivo. La producción la recibió con una agradable sorpresa preparándole unos videos motivadores de sus familiares más cercanos.

Dora ha participado anteriormente como actriz, además de haber estado durante seis años en el programa de farándula del programa Jarabe de Palo, que transmitía Teleamazonas. Allí la cantante se desempeñaba como panelista.

Al respecto de su ingreso al staff de animadores del programa de Ecuavisa, Dora comentó:

Betty y yo mantuvimos una conversación superinformal el año pasado y me hizo saber que le gustaría que fuera parte del equipo; y luego, cuando me volvió a llamar y me formalizó la propuesta, yo acepté encantada, y a finales del año ya sabía que ingresaba a inicios de enero”.

La nacida en Guayaquil de 37 años, expresó que se lleva muy bien con sus compañeros los cuales les han brindado mucho cariño. Henry Bustamante estará acompañando a Dora en el segmento dedicado a la farándula. Además, dijo que se siente segura y capacitada para hacer un buen trabajo.

Yo voy a tener las funciones que me designen, yo puedo cumplir cualquier rol, me siento completamente capacitada para cumplir cualquier rol. De hecho me preparé, yo soy comunicadora y me siento capaz de llevar adelante una entrevista con cualquier personaje”, comentó West.

La artista ecuatoriana dijo que afrontará el reto con toda la seriedad y dedicación que se merece, como siempre lo hace. Asimismo, destacó que estar a través de las pantallas del país le dará la oportunidad de contar sus experiencias para conectarse con las televidentes que se sientan identificadas con ella.

Me encanta la farándula, vibro con la farándula, hice seis años farándula y siempre la manejé como me gusta que se maneje conmigo, con respeto (…). Que los seis años, que no son muchos pero tampoco son pocos, me dieron precisamente la oportunidad de que ahora me llame un programa como En Contacto”, concluyó la nueva animadora de 'En Contacto'.

