Figura de colección de The Mandalorian desata burlas por supuesto parecido a Evo Morales

La segunda temporada de "The Mandalorian" se estrenó en octubre de 2020 ha recibido el aplauso tanto de la crítica como de los siempre exigentes fans de "Star Wars". Pues, su episodio final fue una de las sorpresas más inesperadas de los últimos tiempos. Pero lo que ha generado risas es una figura de colección por el supuesto parecido que tiene con el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Star Wars The Black Series Din Djarin (The Mandalorian) and The Child / Captura de pantalla

Tras el lanzamiento de Star Wars The Black Series Din Djarin (The Mandalorian) and The Child, por el precio de USD $34,99 con todo y un Baby Yoda, en América Latina las personas compraron la figura al quitarle el casco con Morales.

En Twitter es posible encontrar comentarios y bromas al respecto que datan desde octubre de 2020 cuando se reveló la figura. Incluso, en Brasil ha resurgido la ola de burlas y risas al descubrir que Din Djarin es un personaje de una "galaxia muy, muy lejana".

¿Porqué el muñeco del Mandalorian (BS) se parece a Evo Morales? pic.twitter.com/xDqqTsumqH — Rene 🐸 (@Renebeto) October 27, 2020

O novo boneco do Mandalorian ficou bem legal!

Só não entendi porque coloram Evo Morales como Mandaloriano…#Mandalorian #StarWars #DisneyPlus pic.twitter.com/zSFZb3teZ2 — Kayser (@kayservargas) January 8, 2021

Según un análisis del portal especializado TorrentFreak, que citaron este lunes medios estadounidenses como Variety o The Wrap, "The Mandalorian", que forma parte del catálogo de Disney+, fue la serie más pirateada el año pasado a través de BitTorrent.

