Érika Vélez, presentadora de MasterChef Ecuador, enamora a sus fans sin maquillaje. La manabita que cautiva cada noche a través del reality show del canal Teleamazonas, se mostró sin una gota de maquillaje y con un mensaje de optimismo para sus seguidores.

Érika Vélez, nacida en Manta, Ecuador, de 38 años, sigue confirmando porqué es reconocida como una de las mujeres más bellas de la televisión ecuatoriana. Poco importa si está "producida" para un programa, fiesta o evento, o si está al natural, recién levantada de la cama y con el cabello sin arreglar. Igual luce bella, aseguran sus fans.

En una de sus fotografías más recientes, Érika Monserrate Vélez Zambrano lució tan solo un bodysuit de color negro. En su rostro no había rastro de maquillaje y su cabello estaba un tanto despeinado, y sin extensiones. La imagen fue hecha por la modelo en el espejo de un baño.

La foto que subió a su cuenta oficial de Instagram, en la cual tiene un millón ochocientos mil seguidores, recibió más de 140 mil likes y al rededor de mil doscientos comentarios, por parte de los usuarios de dicha red social.

Asimismo, el mensaje que escribió la ecuatoriana para acompañar la fotografía estuvo lleno de positivismo y mucha actitud. En un año que afectó al mundo entero, debido a la pandemia de la Covid-19, y que al país de origen de la modelo golpeó un poco muy fuerte.

Este año me dejó muchas lecciones, la más importante además de valorar a mi familia y amigos, es que no necesito llenarme de tantas cosas ni de tanta gente para ser feliz. Me despido agradecida por todo lo vívido, por mis miedos y mis inseguridades que me acompañaron en una cuarentena y gracias a tenerlos tan presentes pude superar y creer en mi nuevamente”, escribió Erika al pie del post.