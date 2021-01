Independiente del Valle envía mensaje a los periodistas ecuatorianos con un particular recuerdo

Independiente del Valle, de la mano de su community manager, se ha caracterizado de enviar particulares felicitaciones a equipos, figuras públicas y demás. En esta ocasión no fue la excepción con este 05 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano.

El mensaje es sencillo pero la imagen que acompaña a la felicitación tiene una relevancia en el acontecer nacional. Esta no es más que el viral momento que protagonizó Diego Arcos y un hincha alemán en el Mundial de Rusia 2018.

"Feliz día to all my friends (a todos mis amigos)", escribió en el post y descripción el club del Valle.