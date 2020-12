Indignación por indirecta del líder del Cártel de Santa a Yuya

Usuarios de Twitter hicieron eco este sábado de la publicación de Babo, vocalista del Cártel de Santa. En esta ocasión el problema se enfoca en el acoso a la youtuber mexicana Yuya.

Fue el 25 de diciembre cuando Yuya o Mariand Castrejón compartió una imagen de su árbol de Navidad. Al pie de foto le agregó la descripción: Voy hacer que mi vida se sienta suavecita.

Bastó un día para que el músico de Nuevo León (México) subiera una publicación con un mensaje relacionado al de Yuya. Babo posó sin camiseta y escribió: “Ella queriendo sentir la vida suavecita, y yo queriendo que la sienta dura”.

Aunque no existió ninguna etiqueta a la youtuber, usuarios señalaron que el mensaje es más que claro y pidieron que frene este ciberacoso a la empresaria.

Reacción de los usuarios

“Si yo me sentí incómoda con lo que dijo Babo… ahora imagínense Yuya. OSO quien aplaude estas cosas”.

"No güey, el Babo no está siendo romántico ni nada con Yuya, eso es ACOSO, no importa qué hombre sea. Si una mujer dice que no quiere nada contigo, deja de insistir. NO es NO”.

“Lo que Babo hace con Yuya se llama ACOSO”.

"Qué pedo el acoso de Babo a Yuya, además de que el vato es 17 años mayor. Hay que estar muy mal para pensar que es “cagado”, defenderlo y todavía imitarlo. ¿Cuántas mujeres no han sentido miedo o inseguridad por situaciones así?”.

Antecedentes

No es la primera vez que Babo usa referencias a comentarios o pasajes de Yuya. Se supo que en 2018 la modelo rechazó una invitación al cine al vocalista del Cártel de Santa. Babo no espero para hacer un tuit ofensivo.

“Ahora sí, vámonos al cine, ¿o se van a yuyear?”.

Un acto similar ocurrió en 2019 cuando Yuya visitó Abu Dhabi y Babo se visitó con ropa tradicional de medio oriente y cuestionó con el mismo termino (yuyear) le gustaría ir a pasear en camello con él.

De igual manera, en agosto de este 2020 el mexicano subió una fotografía bañándose con el shampoo de la influencer. Usuarios, nuevamente, volvieron a deslegitimar el actuar de este artista.

Te puede interesar