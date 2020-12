Por comentarios de Tom Cruise cinco miembros del equipo de Misión Imposible renuncian

Tom Cruise fue tendencia al inicio de esta semana por sus comentarios realizados durante la grabación de la séptima entrega de Misión Imposible. Estos provocaron la salida de cinco miembros de esta cinta de Universal.

Una fuente anónima reveló a The Sun que las tensiones dentro del equipo aumentaron desde que se hizo pública la rabieta del actor estadounidense. La misma se produjo porque los trabajadores no acataban las medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus; el actor amenazó con despedirlos.

El informante también aseguró que Cruise está estresado por el rodaje de la cinta y las dificultades que representa filmar en medio de la pandemia.

Tom Cruise en las grabaciones de Misión Imposible 7 / Getty Imágenes

"Tom no puede aguantar más después de todo lo que han hecho para seguir filmando. Está molesto porque los demás no se lo toman tan en serio como él", comentó la fuente.

Además, se refirió al incidente como la “gota que derramó el vaso” debido a los constantes altercados durante la realización de la séptima entrega de la franquicia. Según reportes, la estrella de Hollywood habría invertido fuertes sumas de dinero para mantener las condiciones sanitarias adecuadas.

Qué dijo Cruise

Estaba tomando el café en mi casa y hasta yo, estando solo, he ido a ponerme la mascarilla. Vaya bronca. Bien por #TomCruise pic.twitter.com/iPS1iDVaFF — La alcantarilla del mutante (@del_mutante) December 16, 2020

"La gente está perdiendo sus hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni a pagar su educación universitaria. Pensando en eso me acuesto todas las noches: ¡El futuro de esta puta industria!", grita Cruise en la grabación. "Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya dije que es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si los vuelvo a ver, están despedidos", dice Cruise durante el audio filtrado.

"¿Está claro? ¿Entienden lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tengo? Porque escucharé sus razones, y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con su lógica, están despedidos. Eso es todo. Confío en ustedes para que estén aquí", enfatizó.

Te puede interesar