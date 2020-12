Gamertón: un antes y un después para apoyar a causas benéficas

Los especialistas en videojuegos, al igual que importantes figuras ecuatorianas, no paran en incorporarse a la Gamertón. Ari Gonzalo Coronel Vera o más conocido como RaptorGamer será parte de este evento que busca ayudar a los niños de Solca.

El youtuber ecuatoriano de gameplay y roleplay conversó con Metro Ecuador y señaló la importancia que tiene este hito en el país. Él señaló que marca un antes y un después para apoyar causas benéficas como para el desarrollo de gamers.

Gamertón para el futuro de causas benéficas

"Es algo curioso, porque no es algo que se da por primera vez en el mundo como tal". Destaca que YouTubers en el mundo ya han hecho actos benéficos dentro de este eje, pero en el Ecuador es un hito.

Consejo para disfrutar la Gamertón

Todos los asistentes deben tomarse todo esto como un juego. No debemos ver el lado competitivo; debemos disfrutar, pasar un rato ameno y que volvamos a ser niños.

Los inicios de Raptor en los videojuegos

Ari Gonzalo Coronel mostró intriga por los videojuegos cuando observó a su padre pasar tiempo frente al computador. Precisamente, su progenitor fue quien lo llevó al mundo de los juegos de estrategia.

Raptor recuerda que el videojuego de estrategia que lo cautivo fue Ascendancy (lanzado en 1995 por Virgin Interactive). “Me gustaba mucho, fue uno de mis primeros juegos”.

Posteriormente, el youtuber ecuatoriano ingresó al mundo de las consolas con la PlayStation 2. Él la terminó odiando porque caía derrotado contra su hermano menor y su padre.

Fue Nintendo Wii el que lo llevó al mundo del vicio. Raptor confiesa que pasaba horas y horas jugando Mario Galaxy, “eran mis juegos favoritos”. De esta manera nació su amor por los videojuegos e incluso se dedicó a trabajar a temprana edad para poder adquirir su primera consola con su dinero: Nintendo3ds.

Among Us, el pilar de Raptor en la Gamertón

El joven de 20 años apunta que participará en Among Us dentro de la Gamertón. Añade que no es bueno en FIFA, Fortnite, por su parte, no se le da muy bien aunque tienen unas habilidades guardadas.

“Me defenderé en Among Us, porque soy un actor de primera; para mentir, madre mía”, señaló entre risas Raptor.

Eventos con videojuegos, nuevas maneras de recaudar en Ecuador

"Los videojuegos van a conquistar el mundo, si ya no lo han hecho. Los videojuegos están en todos lados. Que las empresas estén apostando por este lado es una muy buena estrategia ya que abarca una comunidad bastante grande".

Planes a futuro de Raptor

Raptor indicó que respecto a las causas benéficas es mucho de hacer lo que mejor puede pero en secreto. Hacer las cosas por amor, insta.

Respecto a proyectos personales, se enfoca en Skull Kracker (equipo profesional de videojuegos) y también inmiscuirse en el mundo empresarial. "Quiero hacer muchas cosas, todas las cosas que hago son con amor". Indica que se irá a vivir a otro país y está creando su merchandising.

Gonzalo Coronel se cataloga como una persona que ama aprender de los demás, “es mi filosofía principal”.

Por qué el alias Raptor

El nombre y su alias nace de su superhéroe favorito, Raptor Dorado. Este último se crea por el amor y fanatismo de Gonzalo a los dinosaurios, específicamente a los velociraptores.

Él comenta que partir de este superhéroe inventado creo su primer canal de YouTube. De ahí, evolucionó a RaptorGamer.

Sin embargo, si no hubiese escogido este alias hubiese elegido su nombre: Ari Coronel. La razón, es porque siempre le ha gustado que su nombre suene en todo lado.

Cómo se define Ari Gonzalo Coronel Vera (Raptor)

"Raptor es un rompecabezas que se construyó a base de muchas personas, de mucho que aprendí y fue mi forma de escape cuando fui un niño. Ahora, Raptor es el impulsador de mis otros sueños".

Mientras que puntualizó que Gamertón es el inicio de la comunidad gamer y apoyo a fundaciones en Ecuador.

Auspiciantes de la Gamertón

Por supuesto, el apoyo de la empresa privada es fundamental para impulsar el evento y conseguir donaciones para esta causa benéfica. La Gamertón llega de la mano de: TC Televisión, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Caffe Lato, Alcaldía de Guayaquil, Perla Bebé, Netflife, Pony Malta, deuna! (Banco Pichincha) y Skull Cracker.

