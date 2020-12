Barack Obama revela cuál es su serie favorita y no pertenece a Netflix

Barack Obama se ha caracterizado por ser uno de los personajes más influyentes de la última década. A pesar de ser uno de los presidentes de los Estados Unidos y ganar el Premio Nobel de la Paz ha mostrado simpatía por música y series de la cultura pop.

Contrario a lo que su imagen de exmandatario y constante luchador por los derechos civiles de los afroamericanos, Obama ha declarado que una serie que guarda una sátira muy fuerte es su favorita. Estamos hablando de The Boys.

The Boys es una las producciones más populares del momento. La adaptación del cómic escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson se encuentra en el foco de la atención mediática por sus criticar el mundo de los superhéroes y problemas sociales en Estados Unidos.

Por supuesto que Barack Obama no solo escogió a la producción original de Amazon, entre sus series favoritas también destacan Better Call Saul, The Good Place y Watchmen. Esta última producción, al igual que The Boys, causan simpatía al expresidente por dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionados del poder corporativo.

Por supuesto que las declaraciones del primer presidente afroamericano de Estados Unidos no pasaron desapercibidas. Parte del elenco de la serie reaccionó.

Elenco de The Boys

Eric Kripke, el showrunner de la serie, escribió: “Umm ¿Oigan Chicos? SANTA. MIERDA. Gracias por ver, Barack Obama. Si alguna vez quieres pasar el rato, contáctame en mis mensajes directos. (Pero en serio, esto es increíble, GRACIAS por la mención)”.

Mientras que Jack Quaid, el actor tras Hughie Campbell, señaló: “Tenía la edad de hoy cuando me enteré de que el presidente ⁦Barack Obama ve The Boys ⁦ ¿Puedo quedarme con esta edad para siempre?”

Pero sin duda, la mejor reacción fue de Antony Starr (Homelander). Él se cuestionó cómo fue la reacción de Obama en la escena que aparece un enorme pene estrangulador.

"Bien, bien, bien…Me pregunto qué pensó de Mother’s Milk contra la ‘serpiente’ … De alguna manera no puedo imaginarlo bebiendo vino y viendo eso”, escribió el actor juntos a varios emojis y hashtags que incluían la frase “Homelander Obama dream team”.

Te puede interesar