Netflix: ¿Maldición de Lady Di? Actriz de The Crown casi muere durante el rodaje

Emma Corrin pasó de ser una actriz poco conocida a ser la portada de varios medios por su papel dentro de la polémica serie The Crown. Por su parte, Netflix aseguró una quinta temporada y tampoco será la última.

Lastimosamente, Corrin no seguirá interpretando a Lady Di; Elizabeth Debicki tomará este importante rol. Pero antes de la despedida de Emma, ella contó un hecho que puso en "jaque" su vida durante el rodaje de la cuarta temporada.

La joven tuvo que filmar una escena mientras flota en una piscina helada. Debido a ello se enfermó y su condición empeoró al tratar de repetir cada toma.

Declaraciones de Corrin (Lady Di)

"Yo tenía una escena en una piscina helada. Me tenía que mantener flotando en el agua y era realmente difícil con el agua tan fría. Lo hice, pero llevaba un tiempo ya filmando con mucha tos. Luego de esa escena mi estado empeoró", explicó a la revista Glamour.

El asma le jugó una mala pasada y tuvieron que internarla y suministrarle oxígeno. Esa misma noche el elenco de la serie debía volver a Inglaterra.

Tiempo en el hospital

"Fuimos al hospital para que me recetaran un antibiótico y terminé internada. Los médicos me hicieron una prueba de oxígeno y dijeron: 'Hoy no podés subir a un avión porque tu nivel de oxígeno en sangre es muy bajo. ¿Si tuve miedo a morir? Un poco. Pudo haber terminado mal, pero aquí estoy”.

La actriz cumplirá el próximo 25 de diciembre 25 años Ella había sido elegida para pruebas de lectura, pero finalmente los productores entendieron que era la princesa perfecta.

"Fueron más de nueve meses de práctica de lecturas en el set y por un tema de confidencialidad no se lo contó absolutamente a nadie. Para prepararme, vi el documental Diana in her Words como 100 veces", admitió.

Emma Corrin, serie The Crown / Getty Imágenes

Te puede interesar