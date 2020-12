Gianpero, un apasionado por la música y los videojuegos, se une a la Gamertón

El cantante ecuatoriano Gianpiero nos sorprendió con una nueva faceta al lanzar el tema “Con Asombro”. El villancico busca cerrar este 2020 con un toque de alegría y talento, pero el artista ha demostrado que su carrera va de la mano con su apoyo a causas benéficas.

El interprete de "Serena" estará en el Gamertón del 20 de diciembre y contó a Metro Ecuador sobre su otra faceta y pasión: los videojuegos. Él participará en Among Us.

Gianpero en la Gamertón

El artista ecuatoriano confiesa que otra de sus pasiones, más allá de la música, es los videojuegos. Indica que uno de sus mayores “vicios” ha sido FIFA; “en mis tiempos libres me encanta distraerme con los juegos”.

Nos comenta que hace poco guardó su PlayStation 4 e incluso piensa venderlo para adquirir la nueva consola, PS5. Mientras, su participación del domingo 20 de diciembre en la Gamertón será en el juego revelación del año: Among Us.

Gianpiero, cantante ecuatoriano, estará en la Gamertón / Instagram

Prejuicio a los videojuegos

“Bueno, realmente, el mensaje sería para los padres. Confíen en el instinto de sus hijos, lo que ellos pueden sentir como una pasión (cualquiera actividad). Los padres deben confiar en ese camino”.

"Es importante que entiendan que los tiempos cambian al igual que la era digital y es algo que no podemos pasar por alto."

El pasado en los videojuegos

"Empecé con el Nintendo Nes y mi primer videojuego fue Mario". El cantante ecuatoriano tuvo mucha devoción por las consolas de Nintendo y luego migró a PlayStation por FIFA; “me encanta los deportes y los videojuegos con esta temática”.

Hito de la Gamertón

"Me encanta haber recibido la invitación. Que mejor que los frutos de esto sea por un bien", y aprovechó para lanzar una "advertencia”: “quien se tope conmigo en Among Us, que se agarre”.

"Con Asombro", nuevo tema de Gianpero

"'Con Asombro' es el pretexto perfecto para poder grabar una canción con mariachi. Además, es Navidad y es la época donde los artistas lanzamos villancicos y no necesariamente nos pegamos a nuestro género, más bien experimentamos".

“Con Asombro” un villancico, compuesta por Jorge Luis Bohórquez e interpretada por Gianpiero, se quiere llegar a tocar en las puertas de los hogares de las familias de Latinoamérica y el mundo para alegrar los corazones en esta diferente Navidad.

"El género del mariachi es algo que me ha cautivado desde muy pequeño y tener la oportunidad de cantar esta canción es un honor muy grande". Gianpiero añade que el videoclip tiene un significado muy especial por volver a compartir un tema con el Mariachi Auténtico Monterrey y también es parte de un obsequio para su abuelo.

“Las rancheras y el mariachi son parte de los sueños que estoy cumpliendo” asegura el intérprete.

Que enseñanzas le dejó el 2020 a Gianpiero

“El 2020 es un año que nos ha dejado muchos aprendizajes y creo que ha ocurrido algo muy importante para los artistas ecuatorianos: unión”. Gianpiero acota que esto es un hito antes nunca visto en el Ecuador.

Además, recalca que este factor de unión es primordial para lograr el objetivo de internacionalizar la música del país. “A raíz de la pandemia comenzó a generarse la unión y colaboración con artistas que nunca antes nos habíamos relacionado”.

“Hemos dejado a lado todo el ego para decir vamos juntos por la música".

Falencias en la palestra musical del 2020

“El lado positivo de la moneda se queda muy corto a lado de todo lo fuerte de lo que nos golpeó la pandemia en la industria musical. Tenemos que empezar a ingeniarnos cómo salir adelante”.

“Tuvimos a oportunidades de desarrollar varios proyectos para poder ayudar los ‘artistas de a pie’. El impacto negativo no podemos obviarlo, fue muy evidente”.

Renovación de Gianpiero de cara al 2021

“Tenemos que tomar esto como un reinicio, un enjuague de todo lo que hemos venido haciendo. El 2021 debe ser un año para ‘sacar la cabeza’ y ver lo que se puede hacer". Gianpiero ratifica que siempre está abierto a los comentarios del público y responder a sus demandas.