Confirman que personaje de Chris Patt en Marvel es bisexual y mantiene una relación con estos personajes

Disney y Marvel nos sorprendieron la pasada semana con importantes noticias de lo que vendrá los próximos años respecto a series y películas. Entre lo más relevantes destaca Guardianes de la Galaxia, Thor: Love and Thunder, Spiderman 3 y la serie Loki.

Uno de los anuncios que se hicieron hace meses fue que Loki, el “ Dios de las Mentiras” será bisexual en su próxima serie. Ahora, un reciente cómic indica que Star-Lord también pertenecerá a este género y, además, mantendrá una relación poliamorosa.

El escritor Al Erwing en el último número de Guardian Of The Galaxy: Shall Make You a Star-Lord #9 profundizó en la sexualidad del líder de este grupo de forajidos. En esta publicación, Peter Quill es bisexual y mantiene una relación poliamorosa con Aradia y Mors.

Adaptación al cine

Se desconoce si la sexualidad de Star Lord se plasme en la pantalla grande. Aunque, hace poco se vio envuelto en un conflicto con el actor Elliot Page, este último lo acusó de pertenecer a una comunidad homofóbica (iglesia).

Respuesta de Patt

El actor sentenció: “necesitamos menos odio en el mundo, no más. Soy un hombre convencido de que todas las personas tienen el derecho de amar a quien quieran sin ser juzgados por el prójimo”.

Tendremos que esperar que futuro le depara al líder de los Guardianes. Ante la posible ausencia de Gamora el amor podría tocar la puerta de Lord con otro nombre y género.

Te puede interesar