Netflix: tía Zelda y tía Hilda regresarán en la serie Sabrina temporada 4

El 31 de diciembre llegará la última temporada de Chilling Adventures of Sabrina en la plataforma de Netflix. Fanáticos están ansiosos de ver y disfrutar de los episodios finales aunque tendrían el regreso de viejos personajes, estamos hablando de la tía Zelda y tía Hilda.

Un clip revelado este viernes 11 de diciembre revela un cameo épico. El video se aprecia como Sabrina es recibida por una interacción completamente diferente de su tías (Caroline Rhea y Beth Broderick). Ellas fueron co-protagonistas en Sabrina the Teenage Witch, serie de los 90’s.

Sabrina, serie Netflix / Internet

El clip toma las cosas en un ángulo ligeramente realista, dejando en claro que estas no son las Hilda y Zelda que la Sabrina de Shipka conoce.

A diferencia de la serie con Melissa Joan Hart, esta versión de Netflix reinventa el origen y las aventuras de la “bruja adolescente”. Aquí, como ya todos los amantes de la joven hechicera saben, trata de horror, ocultismo y brujería.

Beth Broderick

La actriz estadounidense de 61 años es conocida por su papel de tía Zelda. Además de ello, también ha participado en películas como Man of the Year, Maternal Instincts, Psycho Beach Party y The Inner Circle.

Caroline Rhea

La canadiense de 56 años, además de ser la tía Hilda, ha brindado la voz a Linda Flynn Fletcher en la serie Phineas y Ferb. Entre los mejores títulos de su trayectoria están: Love N’ Dancing, Fast Girl, The Perfect Man y Ready to Rumble.

Tanto Caroline y Beth han causado impacto con su actual estado físico; los años parecen no pasar en ellas. Ahora, con este cameo, se espera que tengan un papel o guiño importante dentro de la última temporada de Sabrina.

tía Zelda y tía Hilda. / Internet

