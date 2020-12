Disney: Star Plus, el nuevo servicio “para adultos” que llegará a Latinoamérica

El servicio de streaming Disney+ ya lleva varias semanas en Latinoamérica pero la carencia de contenido “para adultos” o para mayores de 18 años no aparece dentro de la plataforma. Ante ello, la “ casa de Micky Mouse” ha confirmado que lanzará la plataforma Star Plus.

El nuevo servicio de streaming tendrá contenido pensado para un público más adulto. Este contará con producciones de ABC, FX, Seachlight y 20th Century; de esta manera se completará la oferta de Disney Plus.

A partir del 23 de febrero se lanzará en algunos países, inicialmente, como Canadá, Nueva Zelanda y en la región europea. Por su parte, a Latinoamérica llegará en junio del 2021.

Valor del servicio

Aunque no se ha revelado el precio de Star Plus, no cabe duda que se deberá pagar un monto adicional para disfrutar del servicio. Se estima que se elaboren paquetes como se aplica en Estados Unidos.

Si no bastara este anuncio, Disney+ sorprendió al anunciar este viernes que el precio de sus suscripción se aumenta en Estados Unidos. Probablemente este fenómeno ocurra en otros países a medida que se estrenen series de Star Wars y Marvel.

Disney ya tiene en total 137 millones de suscriptores en sus diversas plataformas, incluyendo 86 millones sólo en Disney Plus.

