Netflix: los detalles que reveló el tráiler de Cobra Kai temporada 3

Netflix no se aguantó hasta Navidad para regalarnos un tremendo avance de la serie Cobra Kai. Este miércoles 09 de diciembre se reveló el primer avance que incluyó importante imágenes y detalles para esta tercera temporada.

Si no has visto aún la serie o no has llegado al capítulo final de la temporada dos, es prudente dar una alerta de spóiler. Sin más, podemos anticipar que esta próxima entrega superará a sus antecesoras.

El final de la temporada 2 nos dejó con Miguel hospitalizado tras su pelea con Robby. Por su parte, John Kreese arrebataba el control de Cobra Kai a su pupilo Johnny Lawrence; él tendrá un pequeño paso por la cárcel en los próximos capítulos de la serie.

Cobra Kai temporada 3 estrena el 03 de enero / Netflix

Mira el tráiler aquí

Tras el teaser, podemos esperar que Miguel deba someterse a un exhaustivo tratamiento de recuperación. Mientras que su rival, Robbie, es enviado a una correccional para jóvenes donde tendrá que enfrentarse a rivales de mayor edad y tamaño físico.

De enemigos a amigos

Quizás lo más curioso es que, ante la negativa de Kresse para abandonar su filosofía “sin piedad”, Daniel y Johnny deciden unir fuerzas para enfrentarlo.

Más allá de esta unión, la mejor de las noticias es que esta temporada está disponible desde el 03 de enero del 2021. Por lo tanto, podrás empezar el nuevo año con una espectacular maratón.

