¿Se acerca el fin del cine? Anuncio de Warner provoca caída en la bolsa de valores

El cine tal y como lo conocemos podría estar llegando a su fin. El anuncio realizado por Warner Bros este jueves 03 de diciembre tuvo repercusiones inmediatas. Cadenas del cine, entre ellas AMC Entertainment, registraron caída en la bolsa de valores lo que podría significar su bancarrota.

Adam Aron, CEO de AMC, indicó que la empresa lanzó un plan para vender acciones por un valor de más de 700 millones de dólares para obtener liquidez. Esta es la única manera en la que la empresa lograría sobrevivir hasta que la vacuna este disponible

Anuncio de Warner Bros

Warner sorprendió al anunciar que todas sus películas de 2021 se estrenarán en su plataforma de HBO Max al mismo tiempo que en cines, situación que amenaza la recuperación de la industria.

Cinemark, otra de las empresas afectadas, sufrió un desplome del 21.95% de sus acciones, la caída más grande desde marzo.

El 2020 y el 2021 pintaban como los años con mayores ingresos para esta industria, por el estreno de importantes títulos. Sin embargo, la pandemia y el impacto de los servicios de streaming están poniendo en jaque al cine.

Entre las películas que Warner Bros. tienen programado estrenar están: Space Jame, The Suicide Squad , Mortal Kombat, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah, Matrix 4 y Dune.

Las empresas de cine temen que otras franquicias del entremetimiento, como Disney, opten por una decisión similar a WB y sea este el golpe lapidario que dejaría atrás la manera de vivir las películas.

No obstante, Warner Bros. ha aclarado que la medida es una solución temporal, debido a que estos filmes no se pueden proyectar en mercados importantes como Nueva York y Los Ángeles, donde los cines aún están cerrados, lo que hace que un estreno teatral tradicional tenga bajos réditos.

Te puede interesar