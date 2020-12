Miley Cyrus “se desnuda” para revista Rolling Stone, su experiencia al tomar ayahuasca

La imagen de la adolescente tierna proyectada por Miley Cyrus al inicio de su carrera ha quedado atrás. La artista es la nueva portada de la revista Rolling Stone y posó de manera atrevida y despampanante; desnudó su vida.

En los últimos meses, muchos seguidores de la cantante al parecer escucharon la voz de Cyrus como si fuera la primera vez. En agosto lanzó 'Midnight Sky', mientras que con el anuncio de 'Plastic Hearts' volvió a estelarizar titulares en principales medios de comunicación.

A semanas de cumplir 28 años, Miley ha gozado de fama gran parte de su vida. Su viaje empezó con el papel de Hanna Montana, para posteriormente mostrar su verdadera esencia que logró críticas pero a la vez elogios.

Hanna Montana

Miley Cyrus haló sobre el personaje y programa que la catapultó al estrellato. Calificó a esta figura como una chica normal con una peluca.

“Realmente, Hannah Montana no era un personaje. De eso no se trata el programa. Se trataba de una chica normal con una puta peluca puesta. Todo estuvo siempre en mí. El concepto del programa, soy yo. Realmente tuve que aceptar eso y no ser una tercera persona al respecto”.

Miley Cyrus “se desnuda” para revista Rolling Stone / Rolling Stone

Mostrar su cuerpo

Cyrus ha sido criticada por mostrar “exageradamente” su cuerpo o protagonizar escenas implicitas en redes sociales o presentaciones musicales. La estadounidense recalcó que le encanta el mundo del espectáculo y ama el entretenimiento y por eso lo hace

“Creo que había un equilibrio en mí, simplemente me encantaba hacer grandes momentos en los medios, pero también una tristeza en el hecho de que pensaba: "¿Alguien escuchó mi canción?", indicó a Rolling Stone

Consumo de drogas

Entre algunas de las polémicas, la artista se refirió al consumo de drogas. Ella fue enfática que no ha ingerido ninguna en años. "No he consumido drogas en años. Diría que tendría que ser un día frío en el infierno para que yo recayera en las drogas".

Posiblemente tomaría hongos. Tomé ayahuasca y realmente me gustó mucho, pero no creo que lo vuelva a hacer.

"La ayahuasca fue definitivamente una de mis drogas favoritas que he tomado. Cuando lo hice, les pregunté a todos los demás en la sala: '¿Cambió toda su vida? ¿Eres una persona nueva? Todos me miraron y dijeron: No"".

"En realidad, el chamán dijo que la gente toma ayahuasca tres, cuatro veces, a veces 30 veces antes de tener el tipo de viaje que yo tuve", señaló a Rolling Stone.