Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en Netflix: detalles del primer capítulo y dónde ver las otras temporadas

Los fanáticos del anime ya han marcado el 06 de diciembre (estreno a nivel mundial) o el 11 de este mes (Netflix) de la llegada de la última temporada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. La obra de Hajime Isayama nos mostrará la esperada batalla entre Marley y Ymir.

A pocos días de su estreno, el sitio web de NHK, liberó información sobre el primer capítulo de la cuarta temporada, el cual llevará el nombre de “El Otro Lado del Mar”. Aunque la sinopsis no ha sido revelada, te contaremos más o menos lo que podrías ver; si no has leído el manga, alerta de spoiler.

Capítulo 1 de la cuarta temporada

El título de este capítulo coincide con el del episodio 91 del manga, que marca el inicio del arco de los Guerreros de Marley.

El mencionado capítulo forma parte del volumen 23 del manga, que se ambienta varios años después de que el Cuerpo de Exploración llega al mar. La sinopsis de este volumen, que bien podría ser la de la cuarta temporada, dice:

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) / Internet

La verdad revelada a través de los recuerdos obtenidos en los diarios de Grisha sacudió todas las creencias de Eren. No hay una tierra llena de libertad más allá de las murallas, sino un mundo completamente distinto, también lleno de opresión y guerra. De repente, las ambiciones que llevaron al Cuerpo de Exploración por generaciones, parecen pequeñas e insignificantes. ¿Queda algo por lo que deban luchar?

Pero no te confundas, no estarás viendo un anime nuevo, es la versión de la historia desde el otro lado del mar.

Pasadas temporadas

Hasta el momento, Netflix ha hecho oficial que transmitirá la cuarta y final temporada. Si estás entusiasta por ver este anime y no has revisado pasados episodios u ovas te contamos que puedes encontrarlo en portales como AnimeFLV

Desde el primer capítulo te encontrarás con cuadros desastrosos, desgarradores y desoladores. Las impactantes batallas y animación te harán reproducir un episodio tras otros; Shingeki no Kyojin o Attack on Titan es una serie para realizar una maratón.

