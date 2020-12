Metallica: Monopolio lanza edición ‘World Tour’ de la banda de rock, así puedes adquirirlo

Metallica ha colaborado una vez más con uno de los juegos de mesa más populares del mundo, Monopoly/Monopolio. Esta vez están celebrando la vida en la carretera, incluido el año 2013, que batió récords mundiales.

Descripción del juego

"Compre una propiedad con sus Metalli-bucks, adquiera todas las ciudades en un continente y agregue arenas y estadios para aumentar su valor", indica en primera instancia.

Además el juego de mesa añade: "Aterriza en uno de los espacios "Carpe Diem" o "Shortest Straw" y serás recompensado con palos, picos y pases para el foso de serpientes, o multado con tarifas de estacionamiento y reparación del escenario. ¡Viaja por el mundo, al estilo Metallica , mientras construyes tu imperio inmobiliario!"

Metallica, Monopolio lanza edición ‘World Tour’ / Instagram

Las fichas de jugador incluyen a Lady Justice, Death Magnetic ataúd, Ride the Lightning, silla eléctrica, Master of Puppets Cross, inodoro Metal Up Your Ass y Scary Guy. La edición "World Tour" de Metallica Monopoly se puede comprar por $ 39.99 en Metallica.com .

Otros artistas que tienen sus propios juegos de Monopoly incluyen Kiss , The Beatles , Elvis Presley y The Grateful Dead .

Metallica en 2020

A fines del mes pasado, el baterista de Metallica Lars Ulrich dijo que la banda lleva casi un mes en "algunas sesiones de escritura bastante serias" para su próximo álbum de estudio.

A principios de mayo, los cuatro miembros de Metallica superaron el distanciamiento social para grabar una nueva versión de su canción "Blackened" . El video en pantalla dividida se publicó en los canales de redes sociales de la banda.

