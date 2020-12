TOP 20 de las principales franquicias del entretenimiento, ¿gana Disney o Netflix?

NRG, famosa firma de estrategia e información global, se dio la tarea desde 2019 en entrevistar a más de 350 mil personas sobre 700 franquicias de entretenimiento para descubrir cuáles son las estimulantes para el público estadounidense.

The Mandalorian, Avengers: Endgame y Stranger Things lideran el top. Como era de esperarse, contenido de Disney y Netflix son los que protagonizan la lista.

El CEO de NRG, Jon Penn, celebró que las franquicias de entretenimiento estén ocupando un mayor lugar dentro de las conversaciones culturales actuales. Recalcó su capacidad para “crear una nueva realidad” y “unir” a personas de todo el mundo gracias a sus valiosos contenidos.

Tal como mencionamos previamente, Disney y Marvel Studios dominaron la lista de 20 las principales franquicias de entretenimiento con el 70% de títulos de la compañía de Mickey Mouse.

Te compartimos la lista completa de las 20 principales franquicias de entretenimiento de acuerdo con NRG

The Mandalorian Avengers: Endgame Stranger Things John Wick 3: Parabellum Pantera Negra Guardianes de la Galaxia Vol. 2 The Witcher Ozark Spider-Man: Un Nuevo Universo Black Widow Deadpool 2 Thor: Ragnarok Iron Man 3 Mario Bros. Toy Story 4 Doctor Strange: Hechicero Supremo Spider-Man: Lejos de Casa Coco El rey león Hamilton

Otros títulos en ascenso

Debido a los retrasos provocados por la pandemia, los datos revelan que los consumidores están poniendo sus esperanzas en los estrenos que debieron haber llegado este 2020. Entre ellos están Fast & Furious 9, No Time to Die, Ghostbusters: Afterlife, Top Gun: Maverick, The Matrix 4, Black Widow y Un Lugar en Silencio Parte II.

