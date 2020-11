Que regrese Jack Sparrow: actor de Piratas del Caribe defendió a Johnny Depp

Con la posible llegada de la sexta entrega de "Piratas del Caribe" con una nueva protagonista, usuarios en redes sociales han hecho eco de lo desastroso que esto sería para el legado de Johnny Depp, aunque uno de sus excompañeros se pronunció.

Uno de sus compañeros en la saga, Greg Ellis, está consciente de ello y lo defiende en nuevas declaraciones a través de Twitter. Él ha sido uno de los pocos famosos que se han mostrado apoyo en el duro momento laboral que atraviesa el estadounidense.

"Conozco a Johnny Depp desde hace más de una década. Trabajamos juntos en 4 películas. Nuestros hijos fueron a la misma escuela. Un tipo encantador y un gran padre. Deseo que más actores, cineastas y estudios que se beneficiaron financieramente de trabajar con él mostraran más apoyo público", escribió el interprete del Theodore Groves, oficial de la Royal Navy británica y la East India Trading Company.

I’ve known JD for over a decade. Worked on 4 movies together. Our kids went to the same school.

A lovely bloke & great dad.

I wish more of the actors, filmmakers & studios who benefited financially from working w him would show more public support. 🏴‍☠️#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/wfQFQQMKLB

— realgregellis.com 🏴‍☠️ (@ellisgreg) November 6, 2020