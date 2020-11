Among us: se filtran imágenes del nuevo mapa del juego

Among Us sigue siendo toda una fiebre que impresiona a miles. Y es que todos quieren jugar este fantástico juego. Pero hay algo que debes saber, pues los creadores traen sorpresas. Y una de esta es que habrá un nuevo mapa y lo mejor: ya se filtró la primera imagen.

Los creadores del famoso juego quisieron hacer algo diferente. Pues recientemente han logrado gran éxito. Ya que han recibido nominaciones dentro de los Game Awards 2020, que se celebrará el 10 de diciembre. Además de una nominación para Mejor Juego de Celulares y otra para Mejor Juego Multijugador.

Así que tras un gran anuncio, los creadores de Among Us dieron una noticia. A través de Twitter compartieron la idea de que habrá nuevo mapa, y por si fuera poco, filtraron la primera imagen.

El nuevo mapa aparenta ser un tipo de barco, incluso los tripulantes llevan uniformes que así lo hace parecer. Claramente como es un juego en el espacio, lo más probable es que no será un barco cualquiera. Sino que podría ser un tipo de barco espacial o una nave de combate.

Se puede ver ya una rendija de ventilación por la que los impostores pueden entrar a esta habitación, además de contar con un panel de comando en el centro de la habitación, el cual podría estar ligado a alguna tarea, aunque no lo podemos confirmar aun al cien por ciento.

Foto

La nave parece tener un cristal protector en la parte posterior, unos cuantos paneles extras por ahí y un aparato de WiFi.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020