WhatsApp: cómo saber si te han bloqueado, mira todas las opciones posibles y sin hablarle

WhatsApp tiene infinidad de opciones dentro de la plataforma. Lo malo es que no siempre nos la sabemos todas. Pero aquí te venimos a hablar de un tema en particular. Nos referimos a cómo saber si te han bloqueado. Hay varios opciones a contarte y son importantes, ya que la aplicación no lo pone tan fácil.

Eso sí, toma en cuenta que si alguien te ha bloqueado, tendrás que respetar la decisión. Además tal vez no valga que lo intentes saber, pero eso está en ti. Nosotros nos encargamos de mostrarte todas las formas para descubrirlo. A pesar de las restricciones de la plataforma.

En primer lugar, podrás notar las primeras señales del contacto. Como que no entra una llamada o la foto ya no te sale. Lo que mencionamos a continuación son posibilidades.

Las posibilidades

1. Ya no puedes ver su hora de última conexión. O tampoco el en línea en la pantalla de chats. Sin embargo recuerda que la razón de no ver puede ser también porque se puede elegir mostrar u ocultar tu últ. vez en los ajustes de privacidad de WhatsApp. Mientras que debes tomar en cuenta que la información en línea no se puede ocultar.

2. Otra señal es que no ves las actualizaciones de su foto del perfil.

3. No te salen los dos vistos al enviar un mensaje. Pues todos los mensajes enviados a un contacto que te ha bloqueado se quedan con un solo tic y nunca el segundo de "entregado".

4. No puedes realizar una llamada a esa persona a través de la plataforma.

5. Ya no ve tus estados o a ti ya no se te actualizan sus estados. Si constantemente subía contenido, puede que ahora te bloqueó y por eso no ves. Aunque también pudo haber puesto ocultar para ti.

6. Y finalmente, pero no menos importante, trata de añadir a esa persona a un grupo. En caso de que no lo tengas permitido, lo más probable es que bloqueó.

WhatsApp señala en su página que si ves, al menos las primeras cinco que condiciones que "se cumplen con alguno de tus contactos, puede ser que te haya bloqueado. Pero también existen otras posibilidades. Hemos diseñado la función de manera ambigua para proteger tu privacidad si decides bloquear a un contacto. Por esta razón, no podemos decirte si alguien te ha bloqueado".

