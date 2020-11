Instagram: Ya se puede buscar palabras claves sin el hashtags

Instagram ya se pueden buscar palabras claves sin necesidad de escribir el hashtags (#). La red social ha lanzado esta nueva función para sus usuarios, con la finalidad de ampliar sus opciones de búsqueda de contenido.

Antes, los usuarios debían buscar fotos o videos empleando etiquetas de temáticas y solo aparecía contenido con el hashtag usado, o cuentas que incluyesen esas palabras en el nombre o la biografía del perfil. Ahora es posible ver contenido sin necesidad del "#".

Esta novedad está disponible únicamente para seis países:

You can now search beyond usernames and hashtags for interests on Instagram. This is now available in English in a handful of countries and we’ll share more updates as we go. pic.twitter.com/zKkGXTe0wn

