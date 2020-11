The Weeknd protagonizará el medio tiempo (Halftime) del Super Bowl LIV en 2021

Uno de los artistas más prometedores dará un salto mayor, que no toda estrella lo hace, ser estelar en el show de medio tiempo del Super Bowl. The Weeknd será el encargado de vislumbrar y entretener a los fanáticos en el entretiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos.

Abel Makkonsen Tesfaye tendrá la oportunidad de superar a shows estelarizados por estrellas de la música, como Maroon Five, Shakira, Michael Jackson y Madonna. Fue la NFL y el mismo cantante quien oficializó la noticia.

El Super Bowl LIV será el próximo 07 de febrero del 2021. Aunque la fecha podría sufrir variaciones a causa de la evolución de la pandemia del coronavirus.

The Weekend tendrá un reto mayor que ningún otro artista tuvo antes, encantar a una afición que capaz no estará en el estadio.

El artista canadiense y ex novio de Selena Gomez comenzó a catapultarse en la carrera musical desde el 2010 y espera empezar una nueva década con su show en el Súper Tazón.

Premios

El canadiense ha sido galardonado con tres premios Grammy, los primeros dos en el 2016 como 'Mejor Álbum Contemporáneo' y 'Mejor Interpretación de R&B'. En el 2018 volvió a ganar el premio como 'Mejor Álbum Contemporáneo'.

Famoso por grandes éxitos entre los que se pueden destacar 'Blinding Lights', 'Can´t Feel my Face', ¿Call Out my Name' y 'I feel you coming', mismos que seguramente podrás disfrutar en Tampa, en el próximo Super Bowl.

